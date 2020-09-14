كيفانش تاتليتوغ يتلقى تهديدات بالقتل ويوضح

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد الكثير من الأخبار التي تمّ تداولها مؤخراً عن تلقي النجم التركي ​كيفانش تاتليتوغ​ تهديدات بالقتل من قبل شخص يدعى سنان، وفيما أشارت معلومات إلى أن هذا الشخص كان على علاقة بزوجته مصممة الأزياء باشاك ديزر بحسب زعمه، خرج تاتليتوغ عن صمته ليوضح حقيقة الموضوع.

وقال في بيان أنه هناك شخص يدعى سنان منذ عامين يرسل له تهديدات بالقتل، وهو مريض عقلي يتخيل بعض الأمور.

وأضاف أن هذا الشخص يقول إنه كان على علاقة بالممثلة هازار إيرجوتشلو، وانفصلت عنه بسبب كيفانش وزوجته، ويدعي أنهما أصدقاء مقربون لها وهما السبب في انفصاله عنها.

وتابع تاتليتوغ في بيانه أن كل هذه الأفكار هي من خياله، وأنه تقدم بشكوى ضدّه، مشددا على أن زوجته لم تلتق به من قبل، وطالب الصحافة بعدم نشر روايات غير صحيحة عن الواقعة، والزج باسمه في أمور ليس له بها أي صلة.