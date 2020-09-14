نيللي كريم تبحث عن مخرج في رمضان 2021

متابعة بتجـــــــــــرد: رفعت الفنانة نيللي كريم شعار “البحث عن مُخرج” لمسلسلها الجديد المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2021، وذلك بعد اعتذار المخرج هاني خليفة عن المسلسل.

وتواصلت شركة “العدل غروب” المنتجة للمسلسل مع هاني خليفة بعد النجاح الذي حققه في رمضان الماضي من خلال مسلسل “لعبة النسيان” من بطولة دينا الشربيني، لكنه اعتذر بسبب ارتباطاته الفنية خلال المرحلة المقبلة، بحسب ما ذكرت صحيفة “النهار”.

ويشارك خليفة في الوقت الراهن بإخراج مسلسل “نمرة اتنين” الذي يجمع بين عدد كبير من النجوم من خلال حلقات منفصلة بأبطال منفصلين.

وخلال الأيام الماضية تواصل صناع مسلسل نيللي كريم الذي سيشاركها بطولته الفنان التونسي ظافر العابدين، مع المخرج محمد جمال العدل، إلا إنه اعتذر بسبب ارتباطه بإخراج مسلسل “بين السما والأرض” المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2021.

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وسبق الحديث مع ماندو العدل وتم إجراء مفاوضات مع المخرجة كاملة أبو ذكري لإقناعها بالعدول عن قرارها بالتوقف عن الأعمال التلفزيونية في #رمضان 2021، إلا أنها أصرت على العودة إلى تقديم أعمال سينمائية قبل العودة في رمضان 2022 لتقديم الجزء الثاني من مسلسل “بـ 100 وش” مع نيللي كريم وآسر ياسين.

وفي بداية الاتفاق مع نيللي كريم حول مشروع مسلسلها الجديد تواصلت الشركة المنتجة مع المخرج أحمد نادر جلال، إلا أنه اعتذر عن العمل بسبب ارتباطه بعدد من الأعمال السينمائية خلال المرحلة المقبلة.

وتواصل الشركة المنتجة البحث عن مُخرج خلال الأيام المقبلة للبدء في تصوير المسلسل مبكراً تفادياً لأي معوقات طارئة.