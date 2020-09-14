لويس هاميلتون يحقق فوزه الـ90 في مسيرته

متابعة بتجــــــــــــرد: احتفل لويس هاميلتون بفوزه رقم الـ90 في بطولة العالم للفورمولا 1 متأخراً بانتصار واحد عن رقم مايكل شوماخر القياسي في سباق جائزة توسكان الكبرى الجنوني الذي توقف مرتين بعد عدة حوادث.
وجاء الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في مرسيدس في المركز الثاني وسط سيطرة الفريق الألماني على الحلبة التي يملكها فيراري بإيطاليا.وعبر التايلاندي ألكسندر ألبون سائق ريد بل الذي انسحب زميله ماكس فرستابن بعد توقف سيارته في الحصى في المنعطف الثاني خط النهاية في المركز الثالث.
وكان السباق هو رقم 1000 لفيراري في بطولة العالم لكن أفضل ما حققه الفريق المتعثر هو حصول شارل لوكلير على المركز الثامن.
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