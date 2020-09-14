محمد سامي يلجأ للقضاء لمواجهة صائدي فتيات ينتحلون شخصيته

متابعة بتجــــــــــــرد: تقدم المخرج المصري محمد سامي ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمس الأحد، لتضرره من تدشين مجهولين حسابات وهمية باسمه وابتزازهم فتيات راغبات في التمثيل بطلب صور عارية منهن.

وقال المحامي شعبان سعيد، في تصريحات صحفية، إن موكله مستاء من الصفحات الوهمية لأنها تضر باسمه وسمعته وأسرته، مضيفاً أن المادة 336 من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة.

وطالب سامي في بلاغه بسرعة القبض على الجناة والتحقيق معهم في ما اقترفوه بحقه.