أحلام تتفوق بتصويت الجمهور على زميلاتها.. ألبومها الأكثر انتظارًا في الخليج

متابعة بتجــــــــــــرد: حصدت النجمة الإماراتية أحلام أعلى نسبة تصويت في استفتاء أجرته إذاعة “مارينا اف ام” في الكويت حول الألبوم الأكثر انتظارًا من قبل الجمهور بين ألبومها وألبومات أصالة نصري وأنغام و”بيبي”.

وفازت أحلام في الإستفتاء بفارق كبير حيث حصد ألبومها أكثر من 41% من نسبة الأصوات في حين جاءت الفنانة أصالة نصري في المرتبة الثانية إذ حصل ألبومها على 35% فقط من الأصوات وجاء ألبوم “بيبي” بالمرتبة الثالثة محققًا 20% من الأصوات، أمّا أنغام فاحلت المرتبة الرابعة حيث حصل ألبومها على 4% من أصوات الإستفتاء.

وعلّقت نجمة الخليج الأولى على فوزها في الاستفتاء الذي شارك فيه أكثر من 25 ألف شخص بالقول: “أحبكم”.

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وكانت أحلام قد كشفت في الأيام الماضية أن الألبوم أصبح جاهزًا بنسبة 70% وينقص فقط تركيب صوتها على الأغاني قبل مرحلة المكس والماستر، لتحدّد بعدها الموعد النهائي لطرحه.

جدير ذكره أن أحلام طرحت في الفترة الماضية أغنيتين جديدتين، الأولى تحمل اسم “أنا ما أستغني”، من كلمات منصور البلوي،ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، والثانية بعنوان “أنا مدري عن الناس” من كلمات الأمير البدر وألحان الموسيقار طلال.