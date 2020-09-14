إحالة رضوى الشربيني للتحقيق والسبب “الحجاب”

متابعة بتجـــــــــــــرد: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد بتصريحات الإعلامية المصرية رضوى الشربيني عن “غير المحجبات” والتي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وهو ما دفع لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، إلى فتح تحقيق عاجل معها بسبب الشكاوى التي تلقاها بشأن تصريحاتها.

وبحسب تقارير صحافية، فقد صرح صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى للإعلام ورئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، بإنه سوف يتم استدعاء رضوى الشربيني للتحقيق معها حول الانتقادات والشكاوى التي قدمت ضدها بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل.

بدأت القصة، بعد حديث رضوى الشربيني خلال حلقة برنامجها “هي وبس” الذي يعرض عبر قناة CBC الفضائية، عن “غير المحجبات” إذ حاولت أن تقنع كل فتاة تفكر في خلع حجابها بالعدول عن هذه الفكرة وقالت: “أوعي تقلعي الحجاب إنت أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة”.

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واعتبرت الشربيني أن المرأة “غير المحجبة” شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها.

وأشار كثيرون إلى أن تصريحات الشربيني تمس غير بالمحجبات وتسيء لهن، ورأى حقوقيون أن رسالتها جاءت بمثابة تشجيع على التحرش بهن وزيادة العنف ضدهن.

وتحظى الشربيني بشهرة واسعة في العالم العربي وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أراءها التي يراها البعض متحررة، وبسبب حملات الانتقادات التي توجه إليها على اعتبارها معادية للرجل.