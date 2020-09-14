والدة هازال كايا تسرق الأضواء منها بجمالها

متابعة بتجــــــــــــرد: تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تعود إلى العام الماضي (2019) للفنانة التركية هازال كايا أثارت اهتمام الكثير من المتابعين. وظهرت فيها وهي تحمل طفلتها فيما تقف أمها خلفها وتحتضنها. وركزت التعليقات على تميز اجتماع الأم والإبنة والحفيد كما تطرق الكثير من المتابعين إلى درجة الشبه بين الممثلة ووالدتها حيث رأى العديد من الناشطين أنهما تتشاركان الكثير من الملامح.

وفي المقابل تناولت بعض التعليقات شكل الوالدة حيث لفتت إلى أنها ما زالت تحافظ على جمالها رغم تقدمها في العمر.

ومما كُتب في هذا السياق: “الله يخليها ويخلي كل البنات يا رب” و”ده فكرت ابنها والصورة دي من زمان” كما عبر الكثيرون من خلال الإيموجيز عن إعجابهم بهما.

ويشار إلى أن النجمة التي عرفت في العالم العربي من خلال دورها في مسلسل “العشق الممنوع” لفتت الانتباه في وقت سابق بعدما نشرت على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة ظهرت فيها وهي تحمل طفلها فيما تقوم خبيرة المكياج بالاهتمام بإطلالتها في كواليس أحد الأعمال وهو ما حقق أكثر من 852 ألف إعجاب.