كريس إيفانز عاريا.. صورة تشعل السوشيال ميديا

أحدثت صورة عارية للنجم الأمريكي كريس إيفانز ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، كما تصدّر اسمه محركات البحث على موقع "جوجل".

وسرعان ما حذف بطل "كابتن أمريكا" الصورة التي نشرها على حسابه في "أنستقرام" عن طريق الخطأ، لكن ذلك لم يمنعها من التداول بين متابعيه.

وظهرت الصورة العارية في نهاية مقطع فيديو مسجل لعائلته عندما كانوا يمارسون لعبة Heads Up، وهو ما دفعه لنشر فيديو يوضّح فيه الأمر.





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وسارع متابعو إيفانز على "أنستقرام" لدعمه مؤكدين أنَّ "الموقف السخيف" الذي تعرّض له قد يقع فيه أي شخص آخر، داعين إلى احترام خصوصيته لعدم تعمده نشر الصورة.

واتهم البعض النجم الأمريكي بعدم المسؤولية وأن عليه الانتباه إلى ما ينشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

واشتهر كريس إيفانز (39 عاماً) بدور "كابتن أمريكا" البطل الخارق الذي قدّمه أولاً في فيلم the avengers (المنتقمون) عام 2012، ثم عاد وقدّمه في عام 2019 في فيلم avengers endgame (المنتقمون.. نهاية اللعبة).

وقدّم إيفانز شخصية البطل الخارق في سلسلة أفلام منفصلة حملت اسم captain america، وتسببت له في اضطرابات نفسية لجأ بسببها للعلاج النفسي وفق قوله بأحد الحوارات الصحفية، إذ قال إنه بكى أثناء تصوير الفيلم بسبب الضغوط النفسية التي تعرّض لها.