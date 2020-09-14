إسراء عبد الفتاح توجه رسالة للميرغني في عيد زواجهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة إسراء عبدالفتاح على توجيه رسالة لزوجها الفنان حمدي الميرغني بمناسبة عيد زواجهم الثالث.

ونشرت إسراء صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وإنت حبيبي، شكرًا لكل اللي شاركونا احتفالنا بعيد جوزنا اليوم، مكنش هيبقى حلو من غيركوا".

يذكر أن الفنان حمدي الميرغني تزوج من إسراء عبدالفتاح، في عام 2017، وسط حضور مجموعة كبيرة من الفنانين، على رأسهم أشرف عبدالباقي وأعضاء فريق مسرح مصر.