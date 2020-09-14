دياب عن أدواره في الدراما: "كل واحد فيهم ساب فيا حتة منه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان محمد دياب، أن الشخصيات التي قدمها في الدراما التليفزيونية، كان لها تأثير في شخصيته، موضحًا "كل واحد فيهم ساب فيا حتة منه".

ونشر "دياب" صورة مجمعة لعدد من الشخصيات التي قدمها في الدراما، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "تحية مني لهولاء، أولاً أنا بحمد ربنا على كل حاجة أنعم عليا بيها.. الشخصيات دول بدايةً من (هاني عدلي أبو باشا) وصولاً لـ"مدحت و الشيخ سالم وكُتكُت والشيخ يوسف) في رمضان ٢٠٢٠ كل واحد فيهم ساب فيا حتة منه".

وتابع: "ومع إن معظمهم أشرار، بس كل واحد كان فيه لمحة طيبة جواه ودي خلت اللي شافهم معرفش يكرههم برغم الشر اللي بيطلع منهم، لأن الجمهور حساس وذكي وبيفهم جداً وشايف وحاسس نفس اللي أنا شوفته فيهم وأنا بقرأ كل دور منهم والحمد لله إن ربنا أنعم عليا إني أقدر أوصل بيهم لناس كتير والناس تتفاعل معاهم بالحب ده".

وأضاف: "في النهاية وأنا ببص على الصورة دي، أنا مش شايف نفسي ولا واحد في دول ومعرفش مين دول ولا طلعوا مني إمتى، بس هو كله توفيق ونفحات من عند ربنا مش أكتر ومن توكل على الله فهو حسبه ونصيره".

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