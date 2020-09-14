إليسا تحتفل بعيد الصليب: "نصلي لكل حدا موجوع"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرصت الفنانة اللبنانية إليسا على الاحتفال بعيد الصليب الموافق اليوم 14 سبتمبر.
وكتبت إليسا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "رغم كل الأوضاع، بيبقى الإيمان دايما الحافز الأول للصمود، والليلة بليلة عيد الصليب، منصلي لكل حدا موجوع، أو محتاج، أو مكسور، ولكل مين خسر حياتو، الله يعطيه الراحة، يا رب تجي أيام أحلى من هالإيام اللي عايشينا".
جدير بالذكر أن إليسا طرحت ألبومها "صاحبة رأي" مطلع أغسطس الجاري، عبر جميع المنصات الإلكترونية.
وضم الألبوم 18 أغنية، 12 منها باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية واحدة باللغة الفرنسية وهي أغنية Mourir sur scène
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