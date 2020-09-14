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7 أعمال جدلية على نتفليكس.. إباحية وكراهية ومخدرات

الإثنين 14 سبتمبر 2020

تحول هاشتاج #CancelNetflix "إلغاء نتفليكس" إلى تريند عالمي في الأيام الأخيرة، بسبب الفيلم الفرنسي Cuties، الذي اُتهم بإضفاء طابع جنسي على بطلاته الأطفال.



ورغم فوز الفيلم بجائزة إخراج في مهرجان صندانس السينمائي العام الماضي، إلا أن الجمهور واجه صعوبة شديدة في تقبل محتواه، بل وندد بالهدف المقصود من الفيلم.

هذه ليست المرة الأولى التي تواجه نتفليكس فيها هجومًا بسبب أحد أفلامها؛ إذ انقسم الجمهور كثيرًا حول الرسالة المقصودة من وراء هذه الأعمال الجدلية.

صحيفة "إندبندنت" البريطانية تستعرض في التقرير التالي أبرز الأعمال الجدلية التي قدمتها نتفليكس حتى الآن.

1- 365 يومًا - 365 Days

فيلم بولندي، يتناول اختطاف امرأة والاعتداء عليها جسديًا من قبل رجل مافيا، يمنحها عامًا واحدًا لتقع في حبه بينما هي في الأسر.

وصف الجمهور الفيلم بالإباحي، واتهموه بالترويج للاعتداء الجسدي والاغتصاب وطالبوا بحذفه من نتفليكس.

2- 13 سببًا - 13 Reasons Why

مسلسل درامي للمراهقين، يدور حول مراهقة في المرحلة الثانوية تنتحر وتترك ورائها 13 شريط تسجيل لـ 13 شخصًا مختلفًا رأت أنهم كانوا سببًا جوهريًا في انتحارها.

هاجم أطباء الأمراض النفسية المسلسل بصفته يضخم المشكلة أكثر ولا يضع لها حلًا.

3- كوكينج أون هاي - Cooking on High

برنامج واقعي يدور حول الطبخ بالماريجوانا، واضطرت نتفليكس لحذفه سريعًا بسبب قوانين سنغافورة الصارمة تجاه كل ما يتعلق بالمخدرات.

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4-المسيح - Messiah

مسلسل تشويقي، يدور حول عملية مخابرات أمريكية تحقق في أمر رجل يدعي أنه المسيح آت برسالة إلهية وعلى البشر أن يتبعوه.

اُتهم المسلسل بالترويج بمهاجمة المسلمين وبتضمنه رسائل خفية تحض على الكراهية، الأمر الذي اضطر نتفليكس إلى حذفه بعد موسم واحد.

5- غير اعتيادي - Atypical

مسلسل درامي يدور حول طالب في المرحلة الثانوية يدعى سام، يعاني من التوحد.

انتقد الجمهور المسلسل بسبب خلو طاقم العمل من ذوي الهمم ومرضى التوحد.

6- ذا جووب لاب - The Goop Lab

برنامج وثائقي يرتكز حول النظام الحياتي الذي تنتهجه الممثلة الأمريكية جوينيث بالترو، حيث يركز على العلاج البديل للأمراض الجسدية والعقلية.

هاجمت الخدمات الصحة الوطنية البرنامج، على اعتبار أنه يمثل خطرًا صحيًا ويقدم معلومات مغلوطة.

7- شره - Insatiable

مسلسل كوميدي يتناول مشاكل اضطراب الشهية والشراهة، مركزًا على حياة مراهقة فقدت وزنها الزائد ومنذ ذلك الوقت تحولت إلى ملكة جمال تسعى للانتقام ممن تنمروا وأساءوا لها من قبل.

انتقد البعض فكرة المسلسل وتركيزه على أن النحافة هي السبيل الوحيد للجمال، ورغم توقيع 100 ألف شخص على حذفه، إلا إنه سيعود قريبًا بموسم ثانٍ.