شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أيام تفصل محمد أنور عن الانتهاء من تصوير "إسعاف يونس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى الفنان محمد أنور من تصوير مسلسل "إسعاف يونس" بعد 5 أيام والذى يعد أول بطولاته المطلقة، ويتم عرضه على منصة watch it الرقمية المصرية، ويجسد من خلاله شخصية دكتور، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التونى، وإنتاج سينرجى، حيث يعد المسلسل ثانى المسلسلات التي تقوم على انتاجها بعدما قدمت منذ فترة مسلسل "شديد الخطورة" بطولة الفنان أحمد العوضى وريم مصطفى، ومن إخراج حسام على.

أحداث مسلسل "إسعاف يونس" تدور فى إطار علاقة حب بينه وبين سارة سلامة، حيث يظهر بشخصية طبيب فى الأحداث، وخلال المشاهد يتبين أنه يقع فى غرام تلك الفتاة الجميلة التى يشاهدها للمرة الأولى، ثم يقرر أن يتحدث مع والدته هناء الشوربجى ليتزوجها، وتتوالى الأحداث.

مسلسل "إسعاف يونس" يشارك في بطولته بجانب محمد أنور، كل من سارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفه، منه عرفة، هناء الشوربجى، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عد كبير من ضيوف الشرف الذين يشاركون في كل حلقة.

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يذكر أن محمد أنور يعرض له حاليا مسلسل "قوت القلوب" مع النجمة ماجدة زكى، وسهر الصايغ، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت وتأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج سينرجى .