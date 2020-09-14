شكرا لقرائتكم خبر عن "خلينى أشوفك تانى"..أحدث أغانى رامى صبرى بتوقيع أسامة عبد الهادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموزع الموسيقى أسامة عبد الهادى إنه يتعاون مع المطرب رامى صبرى في أغنية سينجل جديدة تحمل طابع رومانسيا بعنوان "خلينى أشوفك تانى"، وأضاف لـ"الخليج 365"، أن الأغنية من كلمات الشاعر أحمد على موسى، وألحان مدين، معربا عن أمنياته أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور عند طرحها فى شهر أكتوبر المقبل، وكان رامى صبرى قد طرح أغنية "خطيرة"، من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري وتوزيع جلال الحمداوى، كما حققت أغنية "غريب الحب" تتر مسلسل "فرصة تانية" للفنان رامى صبرى على قناته الرسمية على يوتيوب أكثر من 8 مليون مشاهدة منذ طرحها، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان مدين وتوزيع نادر حمدى.

كما حقق النجم رامى صبرى مؤخرا نجاحا كبيرا من خلال أغنيته "حياتى مش تمام"، والذى طرحها فى موسم عيد الحب الماضى، حيث حققت أكثر من 20 مليون مشاهدة، وهى من كلمات والحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى.