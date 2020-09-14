"الحب علاج وحرية".. سيرين عبدالنور توجه نصيحة لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، على توجيه نصيحة لجمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت "سيرين" صورة لها، وعلقت: "‏لا شيء يستحق أن تمتلئ بالكراهية من أجله، كن حبًا يا صديقي، الحب علاج وحرية".

يذكر أن سيرين عبدالنور تشارك في بطولة مسلسل"دانتيل" الذي يعرض حصرياً على "شاهد VIP"، والذي انطلق عرضه منذ 23 أغسطس الماضي، ويعرض من الأحد إلى الخميس.

مسلسل "دانتيل" بطولة سيرين عبدالنور، محمود نصر، سلوم حداد، نهلة داوود، نقولا دانييل، سارة أبي كنعان، زينة مكي، وسام فارس، إيلي متري، تاتيانا مرعب، ناتاشا شوفاني، أنس طيار، سليم صبري، ساندي فرح، هند خضرة، شربل زيادة، ريموندا عازار، إخراج المثنى صبح.

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