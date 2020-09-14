"كنت بترعب منه وكان نفسي نبقى أصحاب".. زكي فطين عبدالوهاب يتحدث عن والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان زكي فطين عبدالوهاب، في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك، عن والده المخرج الكبير فطين عبدالوهاب.

وكتب: "أصدقائى أنا ساعات كتير بفكر وأفتكر أبويا، أنا فقدت أبويا وأنا فى تانيه ثانوي، كان عندى ١٧ سنه، مات فجأة فى بيروت وهو بيحضر لفيلم، البلد اللي كان بيعشقها، وتحول بعدها بالنسبه لى إلى أسطورة" .

وأضاف: "أبويا كان الحاضر الغائب، كان دايما مشغول وما بعرفش أشوفه، طول الوقت يا إما بيحضر لفيلم جديد، يا تصوير، يا سهر بره البيت، أمي هي اللي كانت موجودة معايا أنا وأخويا طول الوقت لأنها كانت اعتزلت الفن" .

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وتابع: "أبويا كان ظابط جيش خريج الكليه الحربية، شخصية قوية وصارمة فى البيت، وكنت بترعب منه، والمفارقة إنه كان أشطر وأنجح مخرج أفلام كوميدي في مصر، بعد ما مات حزنت كتير على وفاته، لأني كان نفسي أنا وهو نبقى أصحاب، نتصاحب، من غير خوف". .

واختتم "زكي" حديثه قائلا: "درس في الحياة، صاحبوا ولادكم قبل فوات الأوان" .

ورحل المخرج الكبير فطين عبد الوهاب عن عالمنا عام 1972، وللمخرج الكبير عدد من الأعمال التي لا تنسى أبرزها "إشاعة حب"، "الزوجة رقم 13"، "مراتي مدير عام"، "إسماعيل ياسين في الأسطول"، "ابن حميدو".