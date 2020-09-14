هل يتقاعد البطل الخارق ثور بعد فيلمه المقبل

الإثنين 14 سبتمبر 2020

ناقش الممثل الأسترالي كريس هيمسوورث مؤخرًا مستقبله مع عالم مارفل السينمائي، في أعقاب طرح فيلمه المقبل (Thor: Love and Thunder) أو (ثور: الحب والبرق).



وكشف "همسوورث" أنه لا ينوي التقاعد وترك السلسلة قريبًا، وفقًا لموقع "جي إي أو" الأمريكي.

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ومازح الممثل جمهوره بقوله: "بالطبع لن يتقاعد ثور قريبًا، فهو مازال صغيرا في السن، فقط 1500 عامًا"، مؤكدًا أن الفيلم المقبل لن يكون الأخير في سلسلة أفلام البطل الخارق ثور.

وعبّر الممثل عن حماسه للعمل في الفيلم الجديد، مؤكدًا أن السلسلة مازالت مستمرة بانتظار تنفيذ أفلام أخرى جديدة.

وذكر "هيمسوورث"، أنه كان سعيدًا للغاية بعد فيلم "أفنجرز:إند جيم"، آخر أجزاء السلسلة، لأنه أتاح له البقاء على قيد الحياة واستكمال سلسلة ثور.