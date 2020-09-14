كشف الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية عن المعاناة الكبيرة لأكثر من 40 ألف موسيقي من أعضاء النقابة في مصر طوال الأشهر الخمسة الماضية، بعد استمرار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا ومن بينها الغاء حفلات الزفاف والحفلات الغنائية، مؤكدا أن النقابة تقوم بدورها لدعم الأعضاء المتعطلين عن العمل، ولكنه يخشى أن تتآكل مواردها سريعا وتقترب من الإفلاس. وناشد شاكر رئيس الوزراء المصري سرعة عودة النشاط الموسيقي، حتى تنتهي معاناة الموسيقيين قد يهمك أيضا: هاني شاكر ينضم للجنة الاستماع في الإذاعة المصرية "لخدمة الموهوبين" هنا الزاهد في إطلالة صيفية جذابة على إنستجرام

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كانت هذه تفاصيل خبر هاني شاكر يؤكد أن نقابة الموسيقيين على شفا الإفلاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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