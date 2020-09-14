إلهام شاهين تكشف تفاصيل حفل خطوبة شقيقها أمير وموعد الزفاف

فاجئ الفنان أمير شاهين متابعيه صباح اليوم، بحفل خطوبته على منة جاب الله، وذلك بعدما نشرت الإعلامية بوسي شلبي صور من الحفل، الذي تم في قرية هاسيندا بالساحل الشمالي، والذي اقتصر على حضور بعض المقربين من العائلة والأصدقاء من خارج وداخل الوسط الفني، وكان على رأسهم شقيقته الفنانة إلهام شاهين، والفنانة هنا شيحة.

وكشف إلهام شاهين، تفاصيل علاقة أمير بخطيبته، قائلة أن العروس هي منة جاب الله خريجة معهد السينما وتعمل كمونتيرة، وبعيدًا عن الخطوبة فتجمعهما صداقة عن طريق صديق أمير المُقرب المُنتج أحمد عبد العاطي المتزوج من شقيقة منة.

وقالت شاهين، غن حفل الزفاف سيكون مطلع الشهر المُقبل، ولكنهما الآن في حيرة بسبب عدم وجود قاعات تتسع للاحتفال في هذا التوقيت بسبب ظرف فيروس كورونا، ومن المُمكن أن يتم الحفل في مكان مفتوح خلال الأيام المُقبلة، ليتسع لحضور العديد من الأحباء والأصدقاء، بعيدًا عن القاعات المُغلقة خوفًا على الحضور

قد يهمك أيضا:

Advertisements

إلهام شاهين تُؤكِّد أنّه لم يُحدَّد موعد عرض "حظر تجوّل"