عزيز الشافعي يُعرب عن سعادته بنجاح "أوعى" و"رايقة" لجنات

تحدث الملحن والشاعر الغنائي عزيز الشافعي عن تعاونه مع المطربة المغربية جنات في ألبومها الغنائي الجديد "أنا في انتظارك" والذي طرح خلال الأيام الماضية، وذلك بأغنيتي "أوعى" و"رايقة"، موضحًا أنه انتهى من كتابة وألحان أغنيتي "أوعى ورايقة" منذ فترة كبيرة، حيث بدأت جنات العمل على الألبوم منذ عام تقريبا، مشيرا إلى إنه فوجئ بصدور الألبوم في الأسواق خلال موسم الصيف الحالي.



وأضاف أنه دائما يشعر براحة كبيرة في التعاون مع النجمة جنات، قائلا:"دماغي أنا وجنات قريبة من بعض وواحدة"، معربا عن سعادته بردود الأفعال القوية حول الأغنيتين، وبالأخص أغنية "أوعى" والتي لمس نجاحها وسط الجمهور أثناء قضائه إجازة الصيف في الساحل الشمالي.



أغنية "أوعى" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي وسام عبدالمنعم، وتسجيل غناء هيثم راضي ومودي منير وميكس وسام عبدالمنعم، فيما أغنية "رايقة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس ولحن الصولو والفواصل الموسيقية هاني يعقوب، وتسجيل غناء هيثم راضي ومودي منير.

قد يهمك أيضاً :