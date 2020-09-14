شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين يبدأ تسجيل أغانى ألبومه الجديد مع الموزع أكرم عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المطرب سامو زين التحضير لألبومه الجديد مع الموزع الموسيقى أكرم عادل ، وذلك بعد طرح آخر ألبوماته بعنوان "لو عمرى يرجع" في 2018، وقرر سامو اختيار أغانى متنوعة منها الرومانسية والدرامية وغيرها، وقال الموزع الموسيقي أكرم عادل لـ"الخليج 365"أن يتعاون مع سامو في أغنية بعنوان "الغزال" تحمل طابع مقسوم رومانسى، وهى من ألحانى وتوزيعى، ومن كلمات الشاعره فاطمة أحمد، ومن المقرر أن يتم تسجيلها بعد عودته إلى مصر في الأيام المقبلة.



سامو زين والموزع أكرم عادل

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وفي وقت سابق، طرح النجم سامو زين كليب أغنيته الجديدة "عصفور فرحان يصوصو"، وهي من كلمات سامو زين ومعتز أمين وأسامة عبد الهادي، وألحان معتز أمين وتوزيع ومكس وماستر أسامة عبد الهادي، وهي فكرة وإخراج سامو زين.



سامو زين وأكرم عادل

وكان آخر ألبومات سامو زين بعنوان "لو عمرى يرجع"، والذى طرحه عام 2018، والألبوم كان يحتوى علي أغاني " لو عمري يرجع" ، " أول ما تبتسميلى" ، "الزير"، "حب احلي سنين" ، " قلبى عليك بيكلمني"، "الإسطوانة المشروخة"، "هو ده حبيبي"، " ولا حد يوصله" .