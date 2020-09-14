فيديو| أحمد الفيشاوي يمارس التمارين الرياضية الشاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان أحمد الفيشاوي مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر الفيشاوي في الفيديو وهو يمارس التمارين الرياضية الشاقة، داخل "الجيم"، وعلق: "صباح الخير". Advertisements ويواصل الفيشاوي تسجيل أحدث أغانيه "نمبر 2"، المقرر طرحها قريبًا. وشارك أحمد الفيشاوي في بطولة فيلم "الحارث" الذي عرض مؤخرا عبر منصة شاهد الإلكترونية. فيلم "الحارث" من بطولة أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، على الطيب، أسماء جلال إلى جانب ضيوف الشرف، باسم سمره، عمرو عبدالجليل، اسماء أبو اليزيد، عارفة عبد الرسول. إخراج محمد نادر جلال، تأليف محمد عبدالخالق، سيناريو وحوار محمد عبد الخالق ومحمد إسماعيل أمين

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