شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح الجرينى يكشف علاقته بالسوشيال ميديا والأكلات المصرية المفضلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان عبد الفتاح الجرينى، أثناء استضافته ببرنامج سهرانين مع الفنان أمير كرارة والذى يذاع على قناة On: "لم أتعامل مع السوشيال ميديا كمكان للعمل ولكن أتعامل معه كمكان للعب والمزاح، وجعلت أصدقائى المقربين مدمنين لمواقع التواصل الاجتماعى"، كما أوضحت الفنانة هند البلوشى أثناء استضافتها بنفس البرنامج: "لست مدمنة للسوشيال ميديا ولكنى أحاول التعامل مع فكر المجتمع، فالجمهور يريد أن يراك فى كل حالاتك وتريد أن ترى حياتك الطبيعية، ولكنى عندما أظهر على السوشيال ميديا أظهر بشيء غير تقليدي".

وكشف الفنان عبد الفتاح الجرينى عن الأكلات المصرية التى يحبها حيث قال: "أحب الفتة بالكوارع، وأكلت لأول مرة فى مصر فسيخ وأحببته جدا ولكنى هذه الفترة أحاول ضبط نظامى الغذائى حتى لا أعود لزيادة الوزن مرة أخرى".

كما كشفت الفنانة هند البلوشى أن الأكل الكويتى قريب جدا من الأكل المصرى مثل الملوخية والدجاج واللحمة، وأوضحت هند أن لديها فوبيا من الأماكن المغلقة والضيقة ومن الحشرات، حيث قالت: "من الممكن أن أنهار إذا رأيت حشرة وعلى الأخص الجراد"، أما الفنان عبد الفتاح الجرينى قال: "لدى فوبيا من السواقة وذلك بسبب موقف تعرضت له فى بداية تعليم السواقة فقد تعرضت لحادث فى أول مرة، الأمر الذى جعلنى أرفض السواقة نهائيا، كما لدى فوبيا من صوت ماكينة الحلاقة".

وكشف الفنان أمير كرارة أن لديه فوبيا من الأماكن المرتفعة والأماكن المغلقة، حيث قص موقفا تعرض له عندما كان يصور مشاهده بمسلسل ألف ليلة وليلة فى المغرب وتفاجأ بوجوده فى أعلى نقطة بالعالم فى جبال أطلس، مضيفا: "الأمر الذى جعلنى أريد أن أقفز فى الحال ولكن لحسن الحظ كان لديهم أشخاص يتعاملون فى هذه المواقف، وكان هذه أسوأ تجربة تعرضت لها فى حياتى".