شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تروج لحفل غنائى أون لاين عبر تطبيق تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روجت الفنانة نانسي عجرم لحفلها الغنائي الأون لاين الذي من المقرر بثه عبر تطبيق تيك توك، يوم الجمعة المقبل، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر موضح فيها موعد انطلاق الحفل الغنائي، معلقة: "مستعدون؟".

وتستعد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لحفل غنائي أون لاين عبر تطبيق تيك توك مساء يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2020، حيث نشرت في وقت سابق عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورة لها معلقة: "ترقبوا حفل مختلف كُلياً وحدث غير مسبوق من النجمة العالمية المُميزة نانسي عجرم مباشرة على تطبيق TikTok يوم الجمعة 9 مساءً بتوقيت بيروت، فولو نانسي على حسابها الخاص في تيك توك ولا تفوتو الحفل".

كما شوقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على تويتر، بحفلها الغنائي الذي من المقرر تنظيمه افتراضيا عبر شبكة الإنترنت من خلال تطبيق "تيك توك".

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وكانت نانسي عجرم انتهت من تسجيل أغنيتن جديدتين باللهجة اللبنانية فى ألبومها الجديد، الأولى بعنوان "بدى حدا حبوا"، والثانية" أول أيامة"، من كلمات أحمد ماضى، وألحان زياد برجى، وتوزيع الموسيقى هادى شرارة.

تحمل الأغنيات طابع الرومانسية والحب، حيث حرصت نانسى على تقديم أغنيات مختلفة بالشكل الكلاسيكى، خصوصاً أن الجمهور يحب نانسى فى أنواع الموسيقى التى تقدمها، حسب ما أكد أحمد ماضى لـ"الخليج 365".

كما شاركت نانسى مؤخرا جمهورها بصورة جديدة مع ابنتها الصغيرة "ليا"، والتي دائما ما يؤكد الجمهور علي الشبه الكبير بينهما، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها "نتمنى أياما أفضل لجيلنا الجديد"، فى إشارة للأحداث السيئة التى يمر بهاَ وطنها لبنان، وذلك فى أول ظهور لها منذ انفجار مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس الماضى.

وكانت وجهت الفنانة نانسي عجرم رسالة إلى جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، قائلة: "يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، لكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل"، وقد لاقت هذه التغريدة تفاعلا كبيرا بين متابعيها.