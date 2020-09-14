شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات جريئة من عبد الفتاح الجرينى وهند البلوشى لـ"سهرانين" مع أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان عبد الفتاح الجرينى: "لا يوجد فنان ينجح بمفرده فلا بد أن يكون وراؤه أفراد تسعى معه لهذا النجاح، وخائفين على النجاح أكثر منه، وأنا أعتبر من الأشخاص المحظوظين، فقد وفقنى الله أن يكون معى ناس رائعة فى الوقت الذى لم أكن أمتلك فيه أو خبرة، فإذا كان حولك ناس مؤمنة بك وبموهبتك ستنجح بلا شك".

وأضاف الجرينى، أثناء استضافته فى برنامج "سهرانين" مع الفنان أمير كرارة والذى يذاع على قناة On: "أنا أستحى أن أغنى أمام الناس، فحتى كنت أستحى أن أغنى أمام أبى وأمى ولا أتذكر أنى غنيت أمامهم قبل ذلك، وليس هذا بسبب أنى أقوم بشئ خاطئ ولكن كان هناك رهبة، لدرجة أن أبى أول مرة سمعنى كان من خلال التليفزيون وكان تعليقه حينها (ده طلع صوته حلو فعلا)، كما أتذكر أنه كان هناك شارع فى كازبلانكا دائما خاليا من الناس كنت أمشى فيه وأغنى بصوت عال" .

وقالت الفنانة الكويتية هند البلوشى: "عندما أقدم أى عمل أول ما أركز عليه هو النص، فالنص أهم عنصر من عناصر أى عمل فنى"، وأضافت: "منذ صغرى كان لدى شغف الكتابة وكنت أحب أن أكتب خواطر وعندما التحقت بالجامعة ودرست اللغة العربية كان لدى شغف فى الشعر والبحور فكتبت أول قصيدة لى مكونة من 14 بيتا وعرضتها على الكثير ولكن أعتقد رفضوا بسبب أن كلماتها كانت ثقيلة نوعا ما" .

وأضافت هند البلوشى: "أحب تقديم أكثر من شيء فأنا ممثلة ومخرجة وكاتبة وممثلة، وهذا بسبب أن لدى طاقة كبيرة وشغف أن أقدم للناس كل ما لدى، كما أننى أرى أن كل شيء مرتبط ببعضه ولا أعتقد أننى سأركز فى شيء على حساب شيء فأنا لدى طموح"، وأضافت مازحة: "وطموحى مودينى فى ستين داهية".