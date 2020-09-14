شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى تسترجع ذكريات والدها بصورة نادرة أثناء ممارسته "البوكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورة نادرة لوالدها الفنان الراحل فريد شوقي، أثناء ممارسته رياضة البوكس، حيث علقت على الصورة قائلة: "الرياضة بالنسبة له كانت أساسية البوكس والسباحة والشيش والكورة"، فيما لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين المتابعين على منصات السوشيال ميديا.



رانيا فريد شوقي تنشر صورة نادرة لوالدها

ولد الفنان فريد شوقي في 30 يونيو عام 1920 في حي البغالة بالسيدة زينب، لأم مصرية وأب تركي، ووقف لأول مرة كمحترف على خشبة مسرح دار الأوبرا القديمة خلال مسرحية "عطيل".

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فريد شوقي

وقدم الفنان الراحل خلال مسيرته الفنية أكثر من 300 فيلم سينمائي، واشتهر بدور "الفتوة" أو "المعلم" في السينما المصرية، ولذلك لُقب بـ"وحش الشاشة"، كما عرف فريد شوقي أيضا بـ"ملك الترسو"، إذ كانت السينما قديماً مُقسمة لـ 3 أقسام، أقلها درجة "الترسو"، حيث كان يجلس بها البسطاء ومحدودو الدخل، فاستحق شوقي اللقب بعدما ذاع صيته بين هذه الطبقة، وكان فيلم "الأسطى حسن" أول عمل كتبه وحش الشاشة.

وحصل شوقي على جائزة الدولة عن فيلم "جعلوني مجرماً"، واستلهم فكرة فيلم "سلطان" من واقعة ألمية حدثت لوالدته، حين ضربها جنود الاحتلال الإنجليزي أمام عينه، ورحل شوقي في 27 يونيو 1998 عن عمر يناهز 77 عاماً قبل 3 أيام من عيد مولده.