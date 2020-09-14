بالصور.. أحمد سعد يخضع لعملية تجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
خضع الفنان أحمد سعد، عملية تجميل، ونشرت الصفحة الرسمية لأحد أطباء التجميل، عبر موقع فيسبوك، صور للمطرب الشاب قبل وبعد إجراء العملية.
وظهر "سعد" في الصور وقد قام بعملية "نحت الوجه السفلي للذكور مع حقن 6 ملي"، وعلقت الصفحة: "تم استخدام حشو هاي جي برايم فيلر لتعزيز ميزات الذكور القوية (خط الفك والذقن)، شكرا أحمد سعد لمشاركتنا التجربة".
يذكر أن أحمد سعد، أعلن في 20 أغسطس الماضي، خطوبته على مصممة الأزياء علياء بسيوني، بعد قصة حب جمعتهما.
كما يستعد "سعد" لطرح أغنية جديدة بعنوان "بصرة" وهي من كلمات مصطفى حسين، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامي وأدهم دهيمة.
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