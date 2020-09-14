فيديو.. محمد رمضان عن الفيشاوي: "إزاي ينافسني وهو بيقول على نفسه نمبر 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أفصح الفنان محمد رمضان عن رأيه في استعداد الممثل أحمد الفيشاوي لطرح أغنية "نمبر 2"، التي تشبه اسم أغنية رمضان المثيرة للجدل "نمبر 1".
وقال رمضان، في لقاء مع برنامج "إنسايدر بالعربي": "مفيش حد يعرف يتريق، نمبر وان حلم كل شخص في الحياة، وكل إنسان في أي مجال بالعالم، ومنقدرش نتريق على نمبر 1".
ووجه رسالة إلى الفنان أحمد الفيشاوي، قائلا: "ربنا يوفقك ونمبر 2 تنجح وتبقى شئ عظيم".
وردًا منه على منافسة الفيشاوي له، قال رمضان: "إزاي ينافسني، وهو بيقول على نفسه نمبر 2، وده اعتراف رسمي أمام العالم كله".
ويستعد الفنان أحمد الفيشاوي لطرح أغنيته الجديدة "نمبر 2" وهي من كلمات تي، وألحان وزة.
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