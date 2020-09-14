إطلالة هند صبري وندى بسيوني بـ"الكمامة".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بشرى

نشرت الفنانة بشرى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية.

دانيلا رحمة

نشرت الفنانة دانييلا رحمة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وسط الطبيعة.

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت بفستان أسود أنيق.

علا رشدي

نشرت الفنانة علا رشدي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"شعر" كيرلي، ومكياج هادئ. لطيفة

نشرت المطربة التونسية لطيفة صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بنظارة شمسية كبيرة. لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال. Advertisements منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة. ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"الكمامة" من داخل سيارتها. نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيه بملابس أنيقة، نالت الصورة إعجاب متابعيها. هند صبري

نشرت الفنانة التونسية هند صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جديدة.

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