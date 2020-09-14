محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهرت هالة في الفيديو بصحبة نجلها يوسف وهما يسبحان في البحر، على أنغام أغنية "بنت الجيران"، وعلقت: "يا ملاكي تروح حياتي فداكي". وعلقت الفنانة سوسن بدر على الفيديو: "صباحك زي السكر فين عروسة البحر الصغيرة". وكان سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي، اتهمها بأنها ليست أم أولادهما، وأنها ألغت اسمه من أسماء ابنيه، مشيرًا إلى أنها "تجبرهما على تعريف نفسهما بسامو صدقي ومريم صدقي"، وطالب بإجراء تحليل DNA لإثبات نسبهما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| هالة صدقي تسبح بصحبة نجلها على أنغام "بنت الجيران" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.