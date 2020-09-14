عمر الشناوي يكشف تفاصيل "محاولة طرده من الجيم" بسبب إصابة نجله بكورونا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدث الفنان عمر الشناوي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن واقعة تعرض لها أثناء تواجده بـ"الجيم".

وقال الشناوي، إنه فوجئ بمجموعة من رجال الأمن أخبروه أن رواد الجيم تضايقوا من وجوده بسبب إعلانه إصابة أسرته بفيروس كورونا، ليؤكد لهم أنه أجرى كافة التحاليل والأشعة الطبية اللازمة، ليتبين سلبية نتيجة إصابته بالفيروس، بالإضافة لكونه يتعامل بحرص شديد مع زوجته وابنه المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن الموقف ضايقه نفسيًا لأنهم لم يتبينوا من كونه مريض أم لا، ولأنه يعتبر نفسه من "أأمن" رواد المكان لحصوله على نتيجة التحاليل السلبية في وقت قريب مما يؤكد كونه سليم 100%، على عكس آخرين ممن يتواجدون بالجيم فقد يكونوا مصابين ولا يعلمون.

Advertisements

وأشار إلى أنه طلب من رجل الأمن أن يخبره بصاحب الشكوى حتى يذهب ويتحدث معه ويخبره بنتيجة تحاليله، ليرفض الرجل الإفصاح عن هوية المشتكي، لافتًا أن رجال الأمن في المكان تعاملوا معه بأسلوب غريب أقرب للخوف ممن يحمل وباءًا.

وأضاف أنه رفض مغادرة المكان تمسكًا منه بحقه في التواجد في المكان الذي يختاره لكونه متأكد أنه لا يحمل أي عدوى، لافتًا إلى أنه عندما أعلن عن إصابة ابنه على مواقع التواصل الاجتماعي، كان يعلن ذلك ليطلب من المخالطين له ولأسرته خلال الـ 14 يوم السابقة للإعلان بالتحليل حتى يطمئنوا على أنفسهم لا ليعلن إصابته هو.

وكان الفنان عمر الشناوي قد أعلن إصابة نجله بفيروس كورونا المستجد، وبعدها بيومين كشف عن إصابة زوجته، بينما جاءت نتيجة تحليله "سلبية".