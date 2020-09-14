"دفنتوني ولا كأنكم من بقية أهلي".. دراين البايض ترد على شائعة وفاتها

دشن النشطاء على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، هاشتاج "#رحمه_الله_عليك_يا_دارين"، وذلك بعدما انتشر شائعة بوفاة الفنانة دراين البايض، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

كما تصدر اسم الفنانة دارين البايض، مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالسعودية، ليتحل المرتبة الرابعة بأكثر

من 10 آلاف عملية بحث مختلفة المحافظات السعودية.

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لسرعان ما تخرج دارين البايض، للمتابعين لها وتنفي خبر الوفاة، عن طريق نشر فيديو عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل، قائلة: " في خبر طالع إنه

أنا إني مت، في ناس يحطون صوري ويقولوا مت الساعة 9 من كورونا لأني مش قادرة اقاوم المرض.. ما ادري ناس ما يعرفوني وعادي يكتبون عني كده".

وتابعت "البايض": " على أساس دفنتوني ولا كأنكم من بقية أهلي.. أنا بخير لأنه أمي فجعت.. انا بتكلم بحرقة لأن امي فجعت لما سمعت الخبر وانا بره".