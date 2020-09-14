دشن النشطاء على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، هاشتاج "#رحمه_الله_عليك_يا_دارين"، وذلك بعدما انتشر شائعة بوفاة الفنانة دراين البايض، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.
كما تصدر اسم الفنانة دارين البايض، مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالسعودية، ليتحل المرتبة الرابعة بأكثرمن 10 آلاف عملية بحث مختلفة المحافظات السعودية.
لسرعان ما تخرج دارين البايض، للمتابعين لها وتنفي خبر الوفاة، عن طريق نشر فيديو عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل، قائلة: " في خبر طالع إنهأنا إني مت، في ناس يحطون صوري ويقولوا مت الساعة 9 من كورونا لأني مش قادرة اقاوم المرض.. ما ادري ناس ما يعرفوني وعادي يكتبون عني كده".
وتابعت "البايض": " على أساس دفنتوني ولا كأنكم من بقية أهلي.. أنا بخير لأنه أمي فجعت.. انا بتكلم بحرقة لأن امي فجعت لما سمعت الخبر وانا بره".
كانت هذه تفاصيل خبر "دفنتوني ولا كأنكم من بقية أهلي".. دراين البايض ترد على شائعة وفاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.