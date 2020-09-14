توم كروز يتصدر جوجل السعودية بسعر قصره الخيالي

تصدر النجم العالمي توم كروز، مؤشر البحث العالمي جوجل، في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن تم نشر سعر قصره الرائع، ما أثار الجدل بين محبيه على مستوى الوطن العربي والعالم.

وأشعل تقرير منشور عبر موقع insider، السوشيال ميديا، حيث يستثمر بعض المشاهير أموالهم فى مجال العقارات التى استطاعوا أن يحققوا من ورائها أموالا طائلة، بجانب عملهم بمجال الفن أو الأزياء.

وأكد التقرير أن معظم المشاهير الأخرين يعيشون فى منازل تقدر بملايين الدولارات أبرزهم أوبرا وينفرى وبيونسيه وغيرهم.

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ويبلغ سعر قصر توم كروز 59 مليون دولار، والذى يقع فى تيلورايد، كولورادو، على مساحة هائلة تبلغ 298 فدانًا، ويطل على الغابات والتلال مترامية الأطراف واسطبلات الخيول، و مهبط طائرات.

ويحتوي المنزل على سبع غرف نوم وتسعة حمامات ومكتبة مخصصة وغرفة استجمام ودار ضيافة.

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تبلغ قيمة قصر بيل جيتس في مدينة واشنطن 127 مليون دولار على الأقل، ويذكر أن بيل اشترى القصر بسعر 2 مليون دولار عام 1988.

ويقال أن القصر يحتوى على 7 غرف نوم، بالإضافة إلى مسبح بطول 60 قدمًا وغرفة ترامبولين وساونا وغرفة بخار وغرف منفصلة للرجال والنساء.

كلف قصر كيم كارداشيان وكاني ويست 20 مليون دولار ويقال أن سعره وصل الأن إلى 60 مليون دولار بعد تجديدات التى أجريت عليه.

يذكر أن الزوجان أشترى القصر فى عام 2014 بسعر 20 مليون دولار، وأنفقا عليه 20 مليون دولار لتجديده.

ويشمل القصر الذى يبلغ مساحته 3 فدان، والمكون من ثماني غرف نوم، على ثمانية مدافئ، ومسبحين.