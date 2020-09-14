مرسيليا يفوز على “غريمه” سان جيرمان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - في قمة وختام المرحلة الثالثة من بطولة فرنسا، نجح مرسيليا بالفوز على غريمه باريس سان جيرمان 1-0، في “كلاسيكو أحمر”.

وهو الفوز الاول لمرسيليا على باريس سان جيرمان في 21 مباراة وتحديدا منذ تشرين الثاني 2011 (3-صفر بملعب فيلودروم)، خسروا بعدها امام نادي العاصمة 17 مرة مقابل ثلاث تعادلات.

كما هو الفوز الأول للفريق المتوسطي على نادي العاصمة بملعب “بارك دي برانس” منذ 28 تشرين الأول 2010 (3-صفر).

5 بطاقات حمراء

وهو الفوز الثاني على التوالي لمرسيليا هذا الموسم، فيما خسر باريس سان جيرمان للمرة الثانية على التوالي بعد الاولى بفريقه الرديف امام لنس صفر-1 الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية. وهي المرة الاولى التي يخسر فيها مباراتيه الاولين في الدوري منذ عام 1984.

وشهد الكلاسيكو توترا كبيرا بين لاعبي الفريقين أرغم الحكم جيروم بريسار على اشهار البطاقة الصفراء خمس مرات في الشوط الاول، وتسع في الثاني.

وزادت حدة التوتر في الدقيقة السادسة الاخيرة من الوقت بدل الضائع باشتباكات ثنائية بين الأرجنتينيين لياندرو باريديس (سان جيرمان) وداريو بينيديتو من جهة، وجوردان امافي (مرسيليا) ولايفان كورزاوا فطردهم الحكم، الأولان بالبطاقة الصفراء الثانية، قبل أن يطرد النجم البرازيلي نيمار لضربه المدافع الاسباني الفارو غونثاليث على رأسه بدون كرة لحظة الاشتباك.

ودفع المدرب الالماني للنادي الباريسي توماس توخل بنيمار والارجنتيني انخل دي ماريا اساسيين بعد تعافيهما من الاصابة بفيروس “كوفيد-19″، فيما جلس باريديس، أحد سبعة لاعبين باريسيين اصيبوا بالفيروس، على دكة البدلاء، وغاب حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس والارجنتيني ماورو ايكاردي وكيليان مبابي والبرازيلي ماركينيوس.

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وشارك الوافد الجديد الايطالي أليساندرو فلورنتسي أساسيا بعد يومين من ضمه على سبيل الاعارة من روما.

وكاد باريس سان جيرمان يفتتح التسجيل مبكرا عندما مرر فلورنتسي كرة داخل المنطقة تابعها مواطنه ماركو فيراتي من مسافة قريبة أبعدها الحارس ستيف مانداندا ببراعة (2).

ورد مرسيليا بتسديدة قوية لفالنتان رونجييه من خارج المنطقة تصدى لها الحارس الاسباني سيرخيو ريكو على دفعتين (5).

وكاد نيمار يفعلها عندما تلقى كرة عرضية من فلورنتسي تابعها برأسه من مسافة قريبة فوق العارضة (18).

ونجح فلوريان توفان في افتتاح التسجيل لمرسيليا عندما استغل كرة من ركلة حرة بعيدة، فتابعها بيسراه من مسافة قريبة على يسار ريكو (31).

وتابع مانداندا تألقه وتصدى بقدمه لتسديدة زاحفة للاسباني بابلو سارابيا (57)، ثم بقدميه مرة اخرى لابعاد تسديدة قوية لنيمار (60).

وسجل دي ماريا هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل (61)، قبل أن يلغي للسبب ذاته هدفا للبديل الارجنتيني داريو بينيديتو (63).