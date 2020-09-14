إليسا لسياسيي لبنان: “يا ويلكن من غضب ربنا”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 13 - سبتمبر - 2020 11:22 مساءً

استشهدت الفنانة اللبنانية إليسا بجملة من عظة المطران الياس عودة اليوم. وكتبت عبر “تويتر” قائلة: “سياسيو بلادي ادمنوا الرقص على الجثث! يا ويلكن من غضب ربنا”.

يذكر أن لبنان اليوم أمام مفترق طريق خطير جداً، فإما تشكل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى أديب غداً الإثنين، إما يدخل في فراغ كبير ونفق أسود خطير جداً.

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ويمضي لبنان بأزمته الاقتصادية والاجتماعية، إذ فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 70% من قيمتها.

وبعدها، وقع انفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى سقوط أكثر من 160 قتيلاً وأكثر من 6000 جريح وأكثر من 300 ألف عائلة تشردت وفقدت مصدر رزقها.

ومن بين المشاهير، تضرر منزل الفنانة إليسا والتي نشرت صورا من داخل منزلها، أظهرت حجم الدمار الذي حدث به بسبب انفجار بيروت، الذي وقع أمس وأسفر عما لا يقل عن 100 جريح وآلاف الجرحى حتى الآن.

وعلقت إليسا على الصور التي نشرتها عبر حسابها على تويتر: “انفدت بل الحديد والممتلكات، بس مين بيرجع اللي راحوا؟ مين برجعلنا بيروت؟”.

وبعد الانفجار عبرت الفنانة اللبنانية عن غضبها من الطبقة السياسية الحاكمة في بلادها بمنشور على صحفتها الرسمية على موقع تويتر قالت فيه: “بعتذر عن تأييدي أيا حدا بأيا يوم من الأيام حزبياً أو سياسياً أو حتى برئاسة الجمهورية، كلن خذلونا، والفرق إنو نحنا عنا الجرأة نعترف بوقت غيرنا مصرّ يغمّض عيونه ع الغلط، أنا اليوم بعلن انتمائي لأرضي وشعبي وبس”.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طناً من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.