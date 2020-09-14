تراند اليوم : حيثيات رفض دعوى أحمد عز بنقل «توأمه» لمدرسة أخرى

أودعت محكمة الاسرة حيثيات حكمها برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز والذى يطالب فيها بالاشراف التعليمى ونقل «تؤأم زينة» إلى مدرسة اخر أقل في المصروفات الدراسة، والتي قالت انه كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ان المدعى عليها «زينه» هي حاضنه الصغيرين وصدر الامر المقيد برقم 363 لسنه 2019 امر وقتى المعادى والذى امر بمنح الولاية التعليمية للمدعى عليها والدة الصغيرين ومن ثم يكون لها الحق في الولاية التعليمية في اختيار المدرسة التي تلحقها بها «الصغيرين» وفى حدود يسار المدعى باعتبار مصروفات تعليمية من جمله نفقتهما عليه فان الاشتغال بطلب العلم يشمل ما هو ضرورى لتكوين الشخص واعداده للحياة سواء كان دينيا أو دنيويا وهذ القدر من العلم بمنزلة الطعام والكساء.

كان «عز» أقام دعوى أمام محكمة الاسرة ضد «زينه» طلب فيها بالاشراف التعلمى ونقل الصغيرين إلى مدرسة أخر

كانت امعتز الدكر محام «زينه» والذى دفع أمام المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم وجود سند أو نص قانونى اسمه «الاشراف التعليمى»، وقال ان المادة 54 من الحضانه تنص على حق الولايه التعليمية، وهذه الولاية التعليمية يحصل عليها الوالى عن الأطفال من المحكمة وان المسؤول عن الولايه التعليمية للتوأم «»زينه «