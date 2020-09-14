تراند اليوم : على رأسهم الهضبة.. 4 نجوم مصرية في حفلات اليوم الوطني السعودي

كشفت الهيئة العامة للترفية، برئاسة تركي اَل الشيخ، عن الحفلات الغنائية التي ستقام خلال هذا الشهر بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90.

وكشفت القائمة عن مشاركة 4 نجوم مصريين، في هذه الحفلات.

هؤلاء النجوم، هم عمرو دياب، وسيقام حفله يوم 26 سبتمبر الجاري في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

أنغام وتامر عاشور، وسيقام حفلهما يوم 24 سبتمبر الجاري، في مدينة الملك عبداللع الرياضية.

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محمد حماقي، وسيقام حفله يوم 25 سبتمبر الجاري، بمدينة الملك عبدالله بجدة.

كما سيشارك أيضا في هذه الحفلات كوكبة من نجوم الغناء بينهم الإماراتية أحلام، وعبادي الجوهر، وداليا مبارك، واَخرون.