تراند اليوم : بالصور – أسمعي كلام رضوى الشربيني و دلعي جوزك صح : البسي الاحمر

تواصل الإعلامية رضوى الشربيني دائما مع جمهورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي ،وتحرص على تقديم النصائح لهم عبر حساباتها الشخصية او عبر برنامجها “هي وبس” الذي يذاع على قناة “CBC” سفرة .

ن

شرت رضوى الشربيني صور لها عبر حسابها الشخصي على “Facebook”،ظهرت فيها بإطلالة جذابة إرتدت فيها فستان باللون الأحمر الجذاب ،وكان شعرها منسدلا على كتفها،وكتبت على صورتها موجهة نصيحة لمتابعيها: “البسوا الأحمر بيخافوا منه”.

facebook

يشار الى ان الإعلامية رضوى الشربيني بدأت في تقديم الموسم الخامس من برنامجها “هي وبس” على “CBC” سفرة .في 13 أغسطس الماضي.