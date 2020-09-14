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تراند اليوم : بالصور – أسمعي كلام رضوى الشربيني و دلعي جوزك صح : البسي الاحمر

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فارس طارق 0 تبليغ

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تواصل الإعلامية رضوى الشربيني دائما مع جمهورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي ،وتحرص على تقديم النصائح لهم عبر حساباتها الشخصية او عبر برنامجها “هي وبس” الذي يذاع على قناة “CBC” سفرة .

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شرت رضوى الشربيني صور لها عبر حسابها الشخصي على “Facebook”،ظهرت فيها بإطلالة جذابة إرتدت فيها فستان باللون الأحمر الجذاب ،وكان شعرها منسدلا على كتفها،وكتبت على صورتها موجهة نصيحة لمتابعيها: “البسوا الأحمر بيخافوا منه”.

facebook

يشار الى ان الإعلامية رضوى الشربيني بدأت في تقديم الموسم الخامس من برنامجها “هي وبس” على “CBC” سفرة .في 13 أغسطس الماضي.

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