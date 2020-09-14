شكرا لقرائتكم خبر عن الحزن يسيطر على عائلة أحمد خليل فى "خيط حرير" لـ مى عز الدين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان أحمد خليل تصوير مشاهده في مسلسل "خيط حرير" للنجمة مى عز الدين، ويظهر بشخصية رجل أعمال يدعي "عصمت الدويري " ومتزوج من الفنانة سوسن بدر وتدعي "رجاء" ولدية ابن وابنة وهما نيقولا معوض وهنادي مهنى، ويحدث شىء خلال الأحداث لابنته هنادي مهني تكشفها حلقات المسلسل، حيث تسيطر حالة من الحزن الشديد على عائلة "الدويرى".

ويكثف المخرج إبراهيم فخر ساعات تصوير المسلسل الذى تم استئنافه مؤخرًا، حيث يصور فخر مشاهد العمل يوميًا وبدون أجازات بعدما ضع خطة للانتهاء من تصوير العمل بالكامل منتصف شهر سبتمبر الله الجارى وذلك تمهيدًا لعرضه علىالفضائيات.

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وتعود مى عز الدين فى "خيط حرير" إلى نوعية المسلسلات الاجتماعية التى نجحت فيها خلال السنوات الماضية حيث قدمتهذه النوعية فى "وعد" و"حالة عشق" و "رسايل" والشك"، وذلك بعدما اتجهت إلى الكوميديا فى مسلسلها الأخيرة "البرنسيسة بيسة" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى.

مسلسل "خيط حير" يشارك فى بطولته إلى جانب مى عز الدين كل من محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، نيكولا معوض، مىسليم، هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى، ونسمة النجار، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

وكان آخر ظهور للفنان أحمد خليل فى شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل "الفتوة"، للنجم ياسر جلال من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج سينرجى وشارك فى بطولته كل من أحمد صلاح حسنى وزياض الخولى ونجلاء بدر ومى عمر والنجمة الكبيرة أنعام سالوسة.