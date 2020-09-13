بمناسبة العيد الوطني السعودي.. أحلام تحيي حفلًا غنائيًا في جدة

متابعة بتجــــــــــــرد: تستعد النجمة الإماراتية أحلام لإحياء حفل غنائي في جدة، يوم الثلاثاء 22 أيلول/سبتمبر الجاري، بمناسبة العيد الوطني السعودي. ونشرت أحلام بوستر دعائي للحفل، عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستجرام”، وعلقت: “جايتكم يا أهل جدة”. وخلال الفترة الماضية، التزمت أحلام بالإجراءات التي تتخذها الدول للحد من تفشي فيروس كورونا، وكانت تتواجد في منزلها وتستغل فترة العزل في التواصل مع جمهورها، إذ تشاركهم عدد من الوصفات الطبيعية، وتشاركهم تفاصيل يومياتها عبر “سناب شات”. كما تستعد الفنانة الإماراتية لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية خلال الفترة المقبلة.

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