جوليا روبرتس تقود حملة لتهجير الفنانين من هوليوود

تقود النجمة الأمريكية جوليا روبرتس حملة هروب من هوليوود، وينضم لها باقة من أكبر نجوم الفن العالمي.

وتنتقل جوليا روبرتس إلى سان فرانسيسكو بعد تجديد منزلها الضخم الذي تكلف 6.3 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لموقع "ميرور" البريطاني.

وينوي نجوم آخرين من بينهم توم هانكس ونيكول كيدمان وزاك إيفرون الهروب من هوليوود أيضًا قريبًا.





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وذكر الموقع أن لاعب الدي جي كالفن هاريس اشترى منزلًا بقيمة 4.2 مليون دولار في مدينة لوس أنجلوس.

كما اشترى رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك 4 منازل جديدة خارج هوليوود أيضًا، وانضم إليهم الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل؛ بعد قرارهما بالاستقرار في مونتسيتو بكاليفورنيا بدلا من هوليوود.

وقال الممثل أندي نيوتن إن أحد أهم أسباب هروب النجوم من هوليوود حاليًا هو فقدان المدينة لجاذبيتها، إذ غيّر فيروس كورونا كل شيء ولم يعد المشاهير يحبون العيش في الهواء الملوث، حسب وصفه.