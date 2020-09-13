عيضة المنهالي حائر ما بين عقله وقلبه في "يمرني طاريك"

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"الخليج 365" من بيروت: طرح الفنان الإماراتي عيضة المنهالي أغنيته المنفردة الجديدة "يمرني طاريك" من ألحانه وغنائه، وكلمات سعيد الرميثي وتوزيع مهند خضر.

الأغنية رمانسية بلحن هاديء يقول في مطلعها:

يمرني طاريك لكن ما يمر

ما بين عقل وقلب يسالني عليك

يلي فبعدك نار وفقربك جمر

اجيك ودي بس ما ودي اجيك





وتأتي الأغنية المنفردة الجديدة "يمرني طاريك"، بعد أن حققت الأغنية الدويتو "بحر ركبه" التي جمعت عيضة المنهالي وبلقيس من كلمات "الصامل" وألحان عيضة نفسه، أكثر من 6 ملايين مشاهدة.

