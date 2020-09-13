شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى فواز ينتهى من تصوير مسلسل "إسود فاتح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان صبرى فواز أنه انتهى من تصوير مسلسل "إسود فاتح" الذى يشارك في بطولته عدد من الفنانين على رأسهم هيفاء وهبى وشريف سلامة وأحمد فهمى وآخرون ويجسد من خلاله شخصية محامى، وقال صبرى فواز في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه استمتع بكواليس العمل الذى انتهى من تصويره من خلال عدة أيام في لبنان مشيرا أنه يحمل العديد من المفاجآت أثناء عرضه على شاشة التليفزيون مضيفا أنه استمتع بالعمل للمرة الثانية مع هيفاء وهبى بعد فيلم "دكان شحاته" الذى جمع بينهما من حوالى 11 سنة واصفا إياها بالفنانة الموهوبة والشاطرة التى تطورت كثيرا فى أدائها التمثيلى.

مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ويشارك فى بطولته شريف سلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

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ومن ناحية أخرى، يشارك صبرى فواز في فيلم "30 مارس" تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف .

وينتمى الفيلم لنوعية السيكو دراما وتدور أحداثه حول جريمة قتل تقلب حياة بطلة العمل دينا الشربينى ومعها الفنان أحمد الفيشاوي والذى يجسد دور مريض نفسى يتورط فى كثير من المشاكل.