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عمرو دياب وحماقى وأنغام وتامر عاشور فى حفلات اليوم الوطنى السعودى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية أن 4 فنانين مصريين سيشاركون في حفلات اليوم الوطني السعودى الـ90، حيث نشرت بوسترات لمواعيد حفلات النجوم عمرو دياب ومحمد حماقى وأنغام وتامر عاشور.

عمرو دياب
عمرو دياب

 

ومن المقرر أن تقام حفلة الهضبة عمرو دياب يوم 26 سبتمبر الحالى في مدينة الملك عبد الله ، أما حفلتا تامر عاشور وأنغام ستقامان فى 24 سبتمبر بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

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حماقي عبر تويتر
حماقي عبر تويتر

وأعلن الفنان محمد حماقي مشاركته في حفلات اليوم الوطني السعودي، حيث غرد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مساء اليوم قائلا: "الجمعة 25 سبتمبر معادنا مع حفلة جدة في مدينة الملك عبد الله الرياضية، بمناسبة اليوم الوطني السعودي".

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من جانبه، أكدت الفنانة الإماراتية أحلام مشاركتها أيضا في إحياء حفل غنائي في المملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء، الموافق 22 سبتمبر الحالى، بمناسبة العيد الوطني السعودي، حيث غردت عبر حسابها على تويتر: "جايتكم يا أهل جدة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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