شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الشناوى يكشف محاولة طرده من الجيم بعد إصابة ابنه بفيروس كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان عمر الشناوي عن محاولة 3 من رجال الأمن في إحدى صالات الجيم بطرده خارج الصالة بعد إعلانه إصابة ابنه وزوجته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19". وأعرب عمر الشناوي في مقطع فيديو بثه على حسابه الرسمي على إنستجرام، عن شكره للذين تواصلوا معه على السيوشيال ميديا وغيرها من أجل الاطمئنان عليه وأسرته، مضيفا: "دعواتكم استجابت وابني زي الفل ومراتي خفت لكنهم لسه في العزل لمدة 5 أيام، ونتيجة التحليل بتاعتي سلبية ومطلعش عندى أى حاجة وعملت المسحة وتحليل دم وغيرهم ومفيش أي حاجة عندي".

وأضاف الشناوي أن الطبيب أبلغه بإمكانية خروجه في الشارع بعد التأكد من عدم إصابته بالفيروس التاجي، مضيفا: "حصلي موقف غريب شوية روحت النهاردة الجيم، وأنا واقف لقيت 3 من الأمن لابسين كمامات داخلين دخلة عنيفة وجم وقفوا وريا ولقيتهم بيشاورولي من بعيد، واحد منهم قالي أنت أعلنت على فيس بوك إن ابنك عنده كورونا والأعضاء اشتكت من وجودك في الجيم".

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الفنان عمر الشناوي

وأشار الشناوي إلى أنه أكد لهم أن الطبيب سمح له بالنزول بعد التأكد من عدم انتقال عدوى كورونا إليه، ورغم ذلك لم يقتنع رجال الأمن، مضيفا: "تعاملوا معايا بأسلوب غريب وكانوا خايفين مني كأن عندي وباء"، مشيرا إلى أنهم في النهاية تركوه وأكمل تدريباته، متابعا: "لازم يكون عندنا وعي بالتعامل مع بعض".



عمر الشناوي في مقطع فيديو جديد

وفي وقت سابق، قال الفنان عمر الشناوى لـ"الخليج 365" أن زوجته هند أجرت المسحة الثانية، التي أثببت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب إصابة ابنه الصغير "حسن"، مشيرا إلى أن التحاليل الخاصة به التي أجراها جاءت سلبية حتى الآن، لافتاً إلى أنه وعائلته سيخضعان لتحاليل أخرى على مدار الأيام المقبلة لإمكانية تقدير الموقف والتأكد من حالات الشفاء لكل منهم.



عمر الشناوي

وأوضح الشناوى أن حالة ابنه "حسن" في تحسن مستمر يوماً تلو الآخر، خاصة أنه يخضع لكورس علاج أوصى به الأطباء المتخصصون في علاج الأطفال المصابين بفيروس كورونا، وأنه سيستمر في الخضوع للتحاليل من أجل التأكد من سلامة تعافيه نهائياً.