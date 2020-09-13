شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة محمد على تشدو بروائع الأغانى لكبار نجوم الطرب في حفل عودة الروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشدو الفنانة فاطمة محمد علي بروائع الأغاني التراثية لكبار مطربينا في حفل يستأنف به قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال نشاطه الذي بدأه بعد جائحة كورونا تحت عنوان " عودة الروح" فاطمة محمد علي ستغني لأم كلثوم وصباح ووردة وشادية وعبدالحليم حافظ وفايزة أحمد وفريد الأطرش وسيشمل برنامج الحفل مفاجآت في نوعية الأغاني وستقدم " ميديلي " لأحد المطربين الكبار ، كما سيكون ضمن برنامج الحفل أغاني وطنية .

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برنامج عودة الروح الذي يقدمه قطاع الإنتاج الثقافي في مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون قدم من قبل 12 عرضا من مختلف الجهات الإنتاجية التابعة لوزارة الثقافة ، وكانت العروض تتنوع ما بين المسرح الكلاسيكي والعروض الاستعراضية وعروض مسرح العرائس وأيضا الحفلات الغنائية واستمر هذا البرنامج خلال شهر يوليو الماضي وشهر أغسطس أيضا وقدم خلاله عروض لفرقة رضا للفنون الشعبية وعرض لفرقة الشباب وعرض العرائس الشهير " الليلة الكبيرة " والعرض المسرح " البخيل " والعرض المسرحي " محل اللعب " والعرض المسرحي " كأنك تراه " والعرض المسرحي " أترك أنفي من فضلك " وفقرات من السيرك القومي وعروض للفرقة القومية للفنون الشعبية والعرض المسرحي " رحلة الزمن الجميل " لمسرح القاهرة للعرائس والعرض المسرحي " ظل الحكايات "والعرض المسرحي " أحوال شخصية" ويستأنف برنامج " عودة الروح " نشاطه بحفلات ومسرحيات جديدة خلال الشهر الجاري منها مسرحية " سينما مصر " ومسرحية " الليلة الكبيرة " وغيرها من العروض .