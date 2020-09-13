شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة أحمد تكشف دورها فى عودة الزعيم عادل إمام للدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة سميرة أحمد، أثناء تكريمها فى قصر السينما، إنها سبب عودة الزعيم عادل إمام لمجال الدراما من خلال مسلسل "فرقة ناجى عطا الله"، وهى التى أقنعته بالعودة إلى الشاشة التليفزيونية وبالفعل وافق مباشرة.

وأضافت أنها تعتز بالأعمال الفنية التى قدمتها مع كبار النجوم والتى حققت جميعها نجاحا كبيرا، وبدأت ندوة الفنانة سميرة احمد داخل قصر السينما بالوقوف دقيقة حدادا على المخرج الراحل على رجب الذى وافته المنية أمس.

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وقالت الفنانة القديرة سميرة أحمد إنها مبسوطة بتكريمها من مكان كبير بحجم قصر السينما، خاصة أنه يعتبر تكريما عزيزا عليها ومبسوطة لكل من حضر الندوة سواء الجمهور والمنتج صفوت غطاس والإعلامية بوسى شلبي، وتم عرض فيلم "امرأة مطلقة"، للفنانة القديرة سميرة أحمد.

وتدور قصة فيلم "امرأة مطلقة" الذى يعرض للفنانة سميرة احمد داخل قصر السينما حول فتحى "محمود ياسين" الذى يطلق زوجته زينب "سميرة أحمد" من أجل الزواج من سكرتيرته سلوى "نجلاء فتحى"، على الجانب الآخر تتعاطف سلوى مع زينب لقسوة ظروفها المادية خاصة عندما تكتشف أن زينب حامل، ثم تتفاجأ بأن فتحى يطمع فى الاستيلاء على الأرض التى تملكها لتتصاعد الأحداث.

يذكر أن آخر أعمال سميرة أحمد، مسلسل "ماما فى القسم" الذى عُرض عام 2010، بطولة محمود ياسين، رانيا فريد شوقى، أحمد فهمى، ياسر جلال، تأليف يوسف معاطى، إخراج رباب حسين.