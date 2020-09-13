شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم سميرة أحمد فى قصر السينما بحضور طارق الشناوى وبوسى شلبى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف قصر السينما، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، الفنانة سميرة أحمد ضمن فعاليات "نجم وندوة" التى يقيمها القصر، وتم تكريمها على مجمل أعمالها، وعرض فيلم "امرأة مطلقة" وأدار الندوة الناقد طارق الشناوى وحرص على الحضور كل من الإعلامية بوسي شلبي والمنتج صفوت غطاس.



تكريم سميرة أحمد

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة حدادا على المخرج الراحل على رجب التي وافته المنية أمس السبت، وقالت الفنانة القديرة سميرة أحمد إنها مبسوطة بتكريمها من مكان كبير بحجم قصر السينما، خاصة أنه يعتبر تكريما عزيزا عليها ومبسوطة لكل من حضر الندوة سواء الجمهور والمنتج صفوت غطاس والإعلامية بوسي شلبي.



جانب من تكريم سميرة احمد

وتدور قصة فيلم "امرأة مطلقة" حول فتحى "محمود ياسين" الذى يطلق زوجته زينب "سميرة أحمد" من أجل الزواج من سكرتيرته سلوى "نجلاء فتحى"، على الجانب الآخر تتعاطف سلوى مع زينب لقسوة ظروفها المادية خاصة عندما تكتشف أن زينب حامل، ثم تتفاجأ بأن فتحى يطمع فى الاستيلاء على الأرض التى تملكها لتتصاعد الأحداث.

جانب من الإحتفالية Advertisements بوسي شلبي جانب من الحضور

تكريم سميرة احمد

الوقوف دقيقة حداد

يذكر أن آخر أعمال سميرة أحمد مسلسل "ماما في القسم" الذي عُرض عام 2010، بطولة محمود ياسين، رانيا فريد شوقي، أحمد فهمي، ياسر جلال، تأليف يوسف معاطي، إخراج رباب حسين.