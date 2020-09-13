فيديو..محمد صبحي: "لطفي لبيب الأنسب لتجسيد شخصية طبيب الغلابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان محمد صبحي، عن موقفه من إمكانية تجسيد شخصية الطبيب محمد المشالي الشهير بـ"طبيب الغلابة" في عمل فني، خاصة عقب ترشيح الفنانة وفاء عامر له.

وقال "صبحي" ببرنامج "عين أون لاين" على قناة "الحياة": "وفاء عامر ياما رشحتها في أعمال، فهي بتردلي ده إنها ترشحني، فشيء كويس".

وتابع: "أنا أعرف الدكتور مشالي كويس جدًا، ومتابعه في كفاحه ونضاله، اللي مش ممكن تلاقي له مبرر في هذا العصر اللا إنساني، ولكن أنا من رأيي من حيث الفيزيكال والشكل، أنسب ممثل يقدر يلعب الدور ده هو لطفي لبيب ربنا يديله الصحة كشخصية".

وأضاف: "لكن كروح وعقل أنا أحب ألعبه وأعمله، لأن الراجل ده لازم ميبقاش العمل الفني الذي يقدم في حدود كونه يساعد الغلابة، وإلا يبقى إحنا بنهد رحلة طويلة أوي، وهو راجل له إنجازات وفكر ورضا مرعب".

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وكانت الفنانة وفاء عامر، قد رشحت الفنان الكبير محمد صبحي لبطولة مسلسل "طبيب الغلابة"، الذي يتناول قصة حياة الطبيب الراحل الدكتور محمد مشالي الشهير بطبيب الغلابة.

وقالت "وفاء" في تصريحات صحفية سابقة، إن الفنان الكبير محمد صبحي هو الأوفر حظا للقيام ببطولة المسلسل، مضيفة: "أرى أن صبحي هو الأقرب للراحل الدكتور محمد مشالي من حيث الشكل والجوهر".

وأضافت: "محمد صبحي ومحمد مشالي يشتركان في القيم الإنسانية، ولذلك فصبحي سيكون الأكثر قدرة على تجسيد هذا الدور".