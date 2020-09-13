الحلفاوي يعلق على مباراة الزمالك والإنتاج: "بن شرقي بيفرق جدًا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرص الفنان نبيل الحلفاوي، التعليق على المباراة التي تجمع بين فريقي الزمالك والإنتاج الحربي ببطولة الدوري، عقب انتهاء الشوط الأول للمباراة.
وكتب "الحلفاوي" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، قائلاً: "بن شرقي بيفرق جدًا مع الزمالك، أراه الأخطر بين لاعبي الدوري عمومًا".
يذكر أن مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، تقام حاليًا على استاد القاهرة الدولي في افتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
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